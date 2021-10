Ballottaggi | Letta esulta Meloni | Vertice centrodestra Salvini | Obiettivo politiche

(Di lunedì 18 ottobre 2021) "E' un trionfo che non voglio celebrare con il trionfalismo, con l'idea che è una tappa importante per il centrosinistra e per il futuro della politica del nostro Paese". Enrico, segretario del ...

Advertising

Adnkronos : #Letta: 'E' un risultato che va al di là di ogni più rosea aspettativa'. #Ballottaggi - RaiNews : Le reazioni politiche all'esito dei #ballottaggi delle amministrative - ilfaroonline : Ballottaggi, Letta: “Una vittoria trionfale, il governo Draghi esce più forte” - iltirreno : Il centrosinistra prende Roma e Torino. Solo la conferma di Trieste evita al centrodestra il 'cappotto' nei capoluo… - paolo_r_2012 : Ballottaggi, Pd torna a Santi Apostoli, Letta 'simboli contano' -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Letta

QUOTIDIANO NAZIONALE

Noi invece ci ritroviamo con idove va a votare appena il 40% degli aventi diritto -che attacca le proteste anti green pass definendole dei "soliti sfascisti" fa ridere. Nel senso: ...Il segretario del Pd, Enrico, festeggia il " risultato clamoroso " di questi. Il voto di oggi, ha rimarcato, " rafforza il governo Draghi , a cui chiediamo di andare avanti per ...MARINO (attualità) - Successo per l'incontro organizzato da BiblioPop ilmamilio.it - nota stampa Venerdì sera a Marino si viveva aria di chiusura di campagna elettorale per il ballottaggio in corso pe ...Roma, 18 ott. (askanews) - La vittoria del centrosinistra nei ballottaggi a Roma e Torino mette le ali al PD di Enrico Letta: 'E' un trionfo che ...