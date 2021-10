Ballottaggi | il trionfo del centrosinistra | ma quasi il 60% ha disertato le urne

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giorno che vede il record negativo assoluto per partecipazione al voto (con l?affluenza che si ferma al 43,9%) assegna aluna altrettanto storica vittoria, schiacciante nelle...

Advertising

ilriformista : Il trionfo del centrosinistra ai #ballottaggi: trionfi a #Roma e #Torino, altri sei capoluoghi conquistati; al trio… - EnzoSulWeb : RT @Agenzia_Italia: Il centrosinistra si aggiudica 15 comuni capoluogo (contro i 4 del centrodestra) tra cui Roma e Torino, città che si va… - iltirreno : Il centrosinistra prende Roma e Torino. Solo la conferma di Trieste evita al centrodestra il 'cappotto' nei capoluo… - CorrNazionale : I risultati dei #ballottaggi fanno felice il #centrosinistra. #Letta: “Un trionfo”. #Salvini si consola: “Abbiamo g… - baronepellacani : Il Pd riconquista Roma e Torino, disfatta per il centrodestra che si conferma solo a Trieste. -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi trionfo

Ildel Pd ai, e i suoi effetti, ma pure le elezioni nel mondo, con il ritratto dell uomo che sfiderà Orbán nel voto di aprile Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. ..."E' unche non voglio celebrare con il trionfalismo, con l'idea che è una tappa importante per il ... viene accolto dagli applausi in conferenza stampa ma commenta i risultati dei...Damiano Coletta, del centrosinistra, riconfermato sindaco con il 54,90%, sul candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, che ha ottenuto il 45,10%. Bene la sinistra nel Lazio ...Lunedì, 18 ottobre 2021 Home > aiTv > Letta: un trionfo, risultato oltre ogni rosea aspettativa Roma, 18 ott. (askanews) - "Gli elettori sono sempre più avanti di noi, i nostri elettorati si sono fusi ...