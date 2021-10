Ballottaggi | il centrosinistra vince a Roma e Torino con Gualtieri e Lo Russo Trieste al centrodestra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In base alla quarta proiezione Opinio per la Rai aRobertoè al 60,3% dei voti, mentre l'avversario diEnirico Michetti si fermerebbe al 39,7%%. Ail candidato diStefano Loè al 59,2%, mentre il rivale diPaolo Damilano si attesterebbe al 40,8%. Savona, Cosenza e Isernia tornano alche si conferma a Varese, Caserta e Latina.

Advertising

Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Il centrosinistra si avvia a conquistare 5 dei 6 capoluoghi di Regione al voto: se gli exit poll veni… - you_trend : ?? A #Torino il candidato di centrosinistra Lo Russo vincerebbe in tutte le circoscrizioni. Il distacco più ridotto… - repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - TV7Benevento : Ballottaggi: Letta, 'elettori centrosinistra più avanti di noi, si sono fusi'... - bb91687509 : RT @EmilioBerettaF1: Lombardia, ballottaggi 2021: a Varese vince il centrosinistra con Galimberti, Bianchi sconfitto. Il sindaco: 'Si confe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi centrosinistra

Clamoroso 5 a 0 per ilsul centrodestra che esce con le ossa rotte daiper le elezioni amministrative 2021. I sindaci di Milano, Napoli, Bologna e ora anche di Roma e Torino e sono tutti ...I risultati dei. Si sono chiuse le urne nei 65 comuni chiamati a votare per il turno di ballottaggio per ...proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai a Roma il candidato del...LETTA: “VITTORIA TRIONFALE” – Per il segretario del Pd Enrico Letta è il momento di festeggiare: "Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori – ha detto dalla sede del Nazar ...A spoglio ancora in corso il centrosinistra festeggia Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo nuovi sindaci di Roma e Torino. A Trieste vince invece il centrodestra con Roberto Dipiazza. Il centrosinistr ...