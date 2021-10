Ballottaggi, il centrosinistra vince a Roma e Torino con Gualtieri e Lo Russo. Il centrodestra tiene solo Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) In base all’ultima proiezione Opinio per la Rai a Roma Roberto Gualtieri è al 60,3% dei voti, mentre l'avversario di centrodestra Enirico Michetti si ferma al 39,7%. A Torino il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è al 59,2%, mentre il rivale di centrodestra Paolo Damilano si attesta al 40,8%. Savona, Cosenza e Isernia tornano al centrosinistra che si conferma a Varese, Caserta e Latina Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) In base all’ultima proiezione Opinio per la Rai aRobertoè al 60,3% dei voti, mentre l'avversario diEnirico Michetti si ferma al 39,7%. Ail candidato diStefano Loè al 59,2%, mentre il rivale diPaolo Damilano si attesta al 40,8%. Savona, Cosenza e Isernia tornano alche si conferma a Varese, Caserta e Latina

