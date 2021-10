Ballottaggi: Gualtieri, 'voto rafforza governo, andrà avanti' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Io penso che questo voto rafforzi il governo, che andrà avanti. Il paese ha dimostrato che c'è una linea che è quella giusta". Lo dice il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Io penso che questorafforzi il, che. Il paese ha dimostrato che c'è una linea che è quella giusta". Lo dice il neo sindaco di Roma Roberto, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.

Advertising

Giorgiolaporta : Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica… - you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 - #Roma Gualtieri (CSX) 58-62% Michetti (CDX) 38-42% #Ballottaggi… - you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO GUALTIERI (CSX) È ELETTO SINDACO DI #ROMA #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - AA31192Patriota : RT @tempoweb: Ballottaggi amari per il centrodestra. Tutti i verdetti da Roma a Torino #elezioniamministrative2021 #ballottaggi2021 #iltemp… - dontealberto : #Borghi partecipo sentitamente al suo dolore per la vittoria ai ballottaggi del suo “antagonista”#Gualtieri Come d… -