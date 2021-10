Advertising

TV7Benevento : Ballottaggi: Fratoianni, 'abbraccio a Gualtieri e Lo Russo e a tutti sindaci progressisti'... - scarpettavenere : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… - ItaLianovery : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… - Mario48440912 : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… - GuidoPalanza : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Fratoianni

Il Tempo

...una piazza " non amichevole " nella giornata del silenzio elettorale alla vigilia dei. ... Di Sinistra italiana ci sono Nicolae Stefano Fassina. Di Art.1 il ministro Roberto ...... per rispettare il silenzio elettorale in vista dei, ma la ferma condanna a chi sabato ... ha sottolineato), Nicola(in piazza 'per rispondere all'assalto squadristico fascista ...Roma, 18 ott. "Un grande abbraccio a Roberto Gualtieri e a Stefano Lorusso sindaci di Roma e Torino …. E alla nuova vicesindaca di Bologna da oggi Emily Clancy.AGI - Il primo politico a portare la solidarietà alla Cgil, prima al corteo e poi nella piazza organizzata dai sindacati per ribadire il no a tutte le forme di fascismo, è stato Nicola Zingaretti, pre ...