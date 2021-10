Ballottaggi | Conte | a Roma | Torino e Trieste opposizione costruttiva M5s

(Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Il Movimento 5 Stelle asarà all'. Lavoreremo in modo costruttivo ma senza fare sconti a chi governerà perché la nostra stella polare sarà sempre l'interesse ...

Figuraccia disul rastrellamento del ghetto di Roma Alle 19.10 arrvia il post tanto atteso di. 'Il vero protagonista di questa tornata diè in modo drammatico l'astensionismo. ..."Il vero protagonista di questa tornata diè in modo drammatico l'astensionismo" - scrive. "Un astensionismo che sfiora il 60% è un dato che deve farci riflettere e dovrebbe ...Chi ha vinto i ballottaggi, i risultati in diretta delle elezioni comunali 2021: i nuovi sindaci di Torino, Roma e Trieste, le ultime notizie ...Il centrosinistra stravince i ballottaggi delle elezioni comunali e ... e con la sindaca uscente Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle (il leader pentastellato Giuseppe Conte ha dichiarato un titolo ...