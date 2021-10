Ballottaggi | Conte | A Roma | Torino e Trieste opposizione costruttiva del M5s

(Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Il Movimento 5 Stelle asarà all'. Lavoreremo in modo costruttivo, ma senza fare sconti a chi governerà perché la nostra stella polare sarà sempre l'interesse ...

Advertising

simonefurlan1 : Ma guarda un po’ il fato, l’inchiesta giornalistica fantasiosa di Fanpage su @FratellidItalia esce prima delle elez… - pantycat : RT @masaccio_: Vi ricordate quelli che spiegavano che i ballottaggi avrebbero rivelato la natura profondamente di destra dell'elettorato gr… - willycuba65 : RT @Adnkronos: #Ballottaggi2021, Conte: “Astensionismo drammatico”. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #ballottaggi, Conte: «Vince l'astensionismo. A Roma, Torino e Trieste saremo opposizione costruttiva» - Dome689 : Conte tira una riga dopo i ballottaggi: «Ha vinto l’astensione. Per il M5s ora c’è poco da parlare e molto da fare» -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Conte

Giuseppeaffida ai social le sue riflessioni: 'Il vero protagonista di questa tornata diè in modo drammatico l'astensionismo', osserva l'ex premier, convinto che ci sia 'poco da ...Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe, commentando l'esito dei. "Lavoreremo in modo costruttivo ma senza fare sconti a chi governerà le città perché la nostra stella polare ...Roberto Gualtieri, professore universitario di storia contemporanea, parlamentare dem ed ex ministro all’Economia del governo Conte bis, è sposato, cinquantacinque anni, ed è nato nel quartiere Appio ...Chi ha vinto i ballottaggi, i risultati in diretta delle elezioni comunali 2021: i nuovi sindaci di Torino, Roma e Trieste, le ultime notizie ...