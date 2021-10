Ballottaggi | centrosinistra verso la vittoria a Roma e Torino | Gualtieri 59 | 9% | Lo Russo 59 | 4% A Trieste centrodestra avanti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) In base alla seconda proiezione Opinio per la Rai aRobertoè al 59,9% dei voti, mentre l'avversario diEnirico Michetti si fermerebbe al 40,1%%. Ail candidato diStefano Loè al 59,4%, mentre il rivale diPaolo Damilano si attesterebbe al 40,6%

I primi exit poll relativi aiper le amministrative danno ilin netto vantaggio a Roma con Roberto Gualtieri e a Torino con Stefano Lo Russo. A Trieste invece risultato in bilico tra il sindaco uscente ...15 -in vantaggio a Roma e Torino Istant pool: nella capitale Gualtieri tra il 58% e ... 14.45 - Affluenza in calo Sarà l'affluenza a fare da ago della bilancia ainelle ...SULMONA (ore 15:55) – Con il 64% delle schede scrutinate si conferma il vantaggio schiacciante dei Gianfranco Di Piero nei confronti di Andrea Gerosolimo. Il primo totalizza il 4.806 voti col 68,65% c ...ROMA – Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino nei ballottaggi per le Comunali. Testa a testa a Trieste. È il risultato indicato dal primo exit poll del Consorzio Opinio della Rai sulle ...