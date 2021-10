Ballottaggi, centrosinistra verso 8 a 2 nei 10 capoluoghi al voto: Pd e alleati vincono a Roma, Torino, Cosenza, Savona, Isernia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il secondo turno delle amministrative finisce 8 a 2 per il centrosinistra. Se si guardano i capoluoghi al Ballottaggio, la vittoria è del Partito democratico e dei suoi alleati (ma non del Movimento 5 stelle): si prendono Roma, Torino, Cosenza, Savona e Isernia. Ottengono la conferma a Varese e Caserta, mentre vanno verso la sconfitta a Trieste nonostante la partita si fosse riaperta nelle ultime settimane. Perdono anche a Benevento, dove però a vincere è Mastella con una coalizione sostenuta da liste civiche e non tanto dal centrodestra. Se si guardano invece i 20 capoluoghi, considerando anche il voto di due settimane fa, finisce 15 a 5 per il centrosinistra, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il secondo turno delle amministrative finisce 8 a 2 per il. Se si guardano ialo, la vittoria è del Partito democratico e dei suoi(ma non del Movimento 5 stelle): si prendono. Ottengono la conferma a Varese e Caserta, mentre vannola sconfitta a Trieste nonostante la partita si fosse riaperta nelle ultime settimane. Perdono anche a Benevento, dove però a vincere è Mastella con una coalizione sostenuta da liste civiche e non tanto dal centrodestra. Se si guardano invece i 20, considerando anche ildi due settimane fa, finisce 15 a 5 per il, di cui ...

