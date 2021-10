Ballottaggi, centrosinistra avanti a Roma e Torino: Gualtieri (58-62%), Lo Russo (53-57%). Testa a testa a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) In base al primo instant poll Quorum/You Trend per SkyTg24 per la Rai a Roma Roberto Gualtieri ha ottenuto tra il 56,8 e il 60,8% dei voti, mentre l'avversario di centrodestra Enirico Michetti si fermerebbe tra il 39,2% e il 43,2%. A Torino il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è tra il 52,7% e il 56,7%, mentre il rivale di centrodestra Paolo Damilano si attesterebbe tra il 43,3% e il 47,3% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) In base al primo instant poll Quorum/You Trend per SkyTg24 per la Rai aRobertoha ottenuto tra il 56,8 e il 60,8% dei voti, mentre l'avversario di centrodestra Enirico Michetti si fermerebbe tra il 39,2% e il 43,2%. Ail candidato diStefano Loè tra il 52,7% e il 56,7%, mentre il rivale di centrodestra Paolo Damilano si attesterebbe tra il 43,3% e il 47,3%

