Ballottaggi amministrative 2021: Gualtieri sindaco di Roma, Lo Russo di Torino. Tutti i risultati (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ tempo di dare un nome ai nuovi sindaci di alcune delle città più grandi e importanti di Italia. Da Roma a Torino, passando per Trieste, è il giorno del risultati dei Ballottaggi per le elezioni amministrative del 2021. C’era grande attesa per il risultato di Roma, chiaramente, dove l’ex ministro Gualtieri ha conquistato la fascia tricolore. E’ lui il nuovo sindaco di Roma, succederà a Virginia Raggi. Emerge, questo pomeriggio, un dato molto chiaro, che potrebbe essere anche specchio di quello che potrebbe accadere più in grande, qualora l’Italia fosse chiamata al voto. Il centrosinistra ai Ballottaggi vince in oltre metà delle 20 città al voto per eleggere il sindaco. Ai successi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ tempo di dare un nome ai nuovi sindaci di alcune delle città più grandi e importanti di Italia. Da, passando per Trieste, è il giorno deldeiper le elezionidel. C’era grande attesa per il risultato di, chiaramente, dove l’ex ministroha conquistato la fascia tricolore. E’ lui il nuovodi, succederà a Virginia Raggi. Emerge, questo pomeriggio, un dato molto chiaro, che potrebbe essere anche specchio di quello che potrebbe accadere più in grande, qualora l’Italia fosse chiamata al voto. Il centrosinistra aivince in oltre metà delle 20 città al voto per eleggere il. Ai successi ...

Advertising

repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - ilpost : A #Roma ha vinto il candidato del centrosinistra, Roberto #Gualtieri. Ha più del 60 per cento dei consensi, con olt… - repubblica : Nei risultati dei ballottaggi per le elezioni comunali la sconfitta più umiliante della destra e uno dei successi p… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Il direttore de La Stampa, @MassimGiannini, commenta i risultati dei ballottaggi #ballottaggi2021 - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: sono cazzi di chi non #vota o vota male. confido che coloro che hanno permesso le vittorie locali della #sinistra non s… -