Ballottaggi: alle 15 inizia il countdown per 63 nuove amministrazioni. A Roma flop dell’affluenza (Di lunedì 18 ottobre 2021) alle 15 cesserà la ‘disarmante’ attesa da parte di scrutatori e presidenti di seggi, per una serie di Ballottaggi che, seguendo la scelta degli elettori, rinverdiranno le giunte di numerosi comuni italiani. In realtà l’atto finale di queste comunali non riserva particolari suspense in quanto, in virtù delle coalizioni ‘rinforzate’ dall’aggiunta di candidati poco votati nel primo turno, è stato fin da subito abbastanza semplice calcolare chi, fra i candidati, in lizza avrebbe tratto giovamento da questi ‘rinforzi’. Dei 5 milioni di lettori per i 63 comuni da rinnovare, ieri ha votato appena il 39,86% degli aventi diritto A dimostrazione di ciò, la scarsissima affluenza alle urne: basta considerare che nei 63 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale, ieri sera alla chiusura dei seggi (le 23), aveva votato appena il 39,86% del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021)15 cesserà la ‘disarmante’ attesa da parte di scrutatori e presidenti di seggi, per una serie diche, seguendo la scelta degli elettori, rinverdiranno le giunte di numerosi comuni italiani. In realtà l’atto finale di queste comunali non riserva particolari suspense in quanto, in virtù delle coalizioni ‘rinforzate’ dall’aggiunta di candidati poco votati nel primo turno, è stato fin da subito abbastanza semplice calcolare chi, fra i candidati, in lizza avrebbe tratto giovamento da questi ‘rinforzi’. Dei 5 milioni di lettori per i 63 comuni da rinnovare, ieri ha votato appena il 39,86% degli aventi diritto A dimostrazione di ciò, la scarsissima affluenzaurne: basta considerare che nei 63 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale, ieri sera alla chiusura dei seggi (le 23), aveva votato appena il 39,86% del ...

Advertising

borghi_claudio : Vi ricordo che per molte città ci sono ancora i ballottaggi e no, non è lo stesso se vince uno o l'altro e il voto… - fattoquotidiano : Comunali, crolla l’affluenza ai ballottaggi: alle 19 ha votato solo il 26,7%, sei punti in meno del primo turno (e… - you_trend : #Roma: ecco la mappa per municipio sulla differenza di affluenza alle ore 19 tra ballottaggio e primo turno. I tre… - larattaenzo79 : RT @circolo_l: Si vota ancora domani fino alle 15. Avanti Patrioti! #VinceChiVota #ballottaggi @circolo_l @FratellidItalia - SorryNs : RT @MMaXXprIIme: 'Amministrative, ballottaggi in 65 comuni. Affluenza in calo: alle ore 19 è al 26,71%' Molto probabilmente gli italiani s… -