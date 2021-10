Ballottaggi: affluenza nei cinque Comuni della Puglia Elezioni amministrative a Cerignola, Ginosa, Massafra, Noicattaro e Ruvo di Puglia (Di lunedì 18 ottobre 2021) notizia in aggiornamento L'articolo Ballottaggi: affluenza nei cinque Comuni della Puglia <small class="subtitle">Elezioni amministrative a Cerignola, Ginosa, Massafra, Noicattaro e Ruvo di Puglia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) notizia in aggiornamento L'articolonei di proviene da Noi Notizie..

Advertising

borghi_claudio : Vi ricordo che per molte città ci sono ancora i ballottaggi e no, non è lo stesso se vince uno o l'altro e il voto… - fattoquotidiano : Comunali, crolla l’affluenza ai ballottaggi: alle 19 ha votato solo il 26,7%, sei punti in meno del primo turno (e… - you_trend : #Roma: ecco la mappa per municipio sulla differenza di affluenza alle ore 19 tra ballottaggio e primo turno. I tre… - Mauro26739276 : RT @myrtamerlino: Affluenza che farà fatica ad arrivare al 40%. Un segnale, l'ennesimo, preoccupante che la politica sembra non tenere in c… - giord97 : Pronostico delle prime dichiarazioni: la destra parlerà solo di affluenza (che è un serio problema in ogni caso) pe… -