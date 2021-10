Ballottaggi, affluenza al minimo storico: vota il 43,9%. A Roma e Torino disertano le periferie dove il centrodestra era avanti al primo turno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se già al primo turno l’affluenza era stata da record negativo, il dato del Ballottaggio – come prevedibile – è ancora più povero. Nei 65 Comuni al voto si è recato alle urne appena il 43,94% degli aventi diritto, un crollo di oltre dieci punti dal 54,64% di due settimane fa (ma in tutte le grandi città, esclusa Bologna, il dato era stato inferiore al 50%). Ai Ballottaggi di cinque anni fa aveva votato il 50,52%, a quelli del 2011 il 60,21%. In tutti e tre i capoluoghi di Regione al voto (Roma, Torino e Trieste) il dato è stato inferiore alla media nazionale. Roma – La maglia nera dell’affluenza spetta alla Capitale, dove il dato dei votanti è fermo al 40,68%, otto punti in meno del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se già all’era stata da record negativo, il dato delo – come prevedibile – è ancora più povero. Nei 65 Comuni al voto si è recato alle urne appena il 43,94% degli aventi diritto, un crollo di oltre dieci punti dal 54,64% di due settimane fa (ma in tutte le grandi città, esclusa Bologna, il dato era stato inferiore al 50%). Aidi cinque anni fa avevato il 50,52%, a quelli del 2011 il 60,21%. In tutti e tre i capoluoghi di Regione al voto (e Trieste) il dato è stato inferiore alla media nazionale.– La maglia nera dell’spetta alla Capitale,il dato deinti è fermo al 40,68%, otto punti in meno del ...

