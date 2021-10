BALLANDO, ALBANO: SABATO ASFALTERÒ MARIOTTO! MA NON POTEVA STARSENE IN VENEZUELA? (Di lunedì 18 ottobre 2021) BALLANDO con le Stelle ha monopolizzato i talk di Rai1 e i social. Quasi 700.000 interazioni SABATO per il ritorno della show di Milly Carlucci, sovrastando le altre prime serate della settimana. Tra gli argomenti più discussi lo zero dato da Guillermo Mariotto ad Al Bano. Se ne è parlato molto a Domenica In e questa mattina a Storie Italiane. Al Bano si prepara alla seconda puntata di BALLANDO. La classifica lo vede attualmente in fondo, al 9° posto su 13 concorrenti. Anche nei social non brilla (ultimo posto) ma il pubblico da casa lo premia e ogni volta che appare la curva cresce. Il salotto di Mara Venier ha toccato il picco del 19% durante il talk su BALLANDO con il cantante e Mariotto. La padrona di casa ha rimproverato tra le risate il giudice di BALLANDO: “Mariotto, gli hai dato zero!!! Hai ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 18 ottobre 2021)con le Stelle ha monopolizzato i talk di Rai1 e i social. Quasi 700.000 interazioniper il ritorno della show di Milly Carlucci, sovrastando le altre prime serate della settimana. Tra gli argomenti più discussi lo zero dato da Guillermo Mariotto ad Al Bano. Se ne è parlato molto a Domenica In e questa mattina a Storie Italiane. Al Bano si prepara alla seconda puntata di. La classifica lo vede attualmente in fondo, al 9° posto su 13 concorrenti. Anche nei social non brilla (ultimo posto) ma il pubblico da casa lo premia e ogni volta che appare la curva cresce. Il salotto di Mara Venier ha toccato il picco del 19% durante il talk sucon il cantante e Mariotto. La padrona di casa ha rimproverato tra le risate il giudice di: “Mariotto, gli hai dato zero!!! Hai ...

Advertising

bubinoblog : BALLANDO, ALBANO: SABATO ASFALTERÒ MARIOTTO! MA NON POTEVA STARSENE IN VENEZUELA? - gianlu_79 : RT @gianlu_79: @marcoluci1 @dariosardone @provo2000 @DomenicaIn #DomenicaIn -1° PARTE (14:00-14:55) NINO D’ANGELO 14:41 17,96% 2.630.000;… - gianlu_79 : @marcoluci1 @dariosardone @provo2000 @DomenicaIn #DomenicaIn -1° PARTE (14:00-14:55) NINO D’ANGELO 14:41 17,96% 2.… - lucianomandrill : Albano ,sei un #mito ?????????? B allando con le Stelle, Al Bano Carrisi demolisce a tempo record Selvaggia Lucarelli: '… - pieraaziri : @milly_carlucci @Ballando_Rai Ma! Perché Albano ha ballato? Ma fatemi il piacere.... Come al solito ha cercato di f… -