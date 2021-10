Avellino, Braglia mette nel mirino il Catania: un recupero in attacco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Non c’è tempo per rifiatare in casa Avellino. Dopo il pareggio deludente contro la Fidelis Andria, la truppa di Piero Braglia è tornata in campo per la sfida di mercoledì sera contro il Catania. Mamadou Yaye Kanoute è tornato ad allenarsi in gruppo. Gennaro Scognamiglio prosegue con un lavoro differenziato e cure fisioterapiche. Sonny D’Angelo, successivamente al trauma distorsivo avuto nel corso dell’allenamento di rifinitura ha praticato esami strumentali. Da questi ultimi si è evidenziata distorsione complessa della tibia tarsica destra. Osserverà riposo e cure mediche. Giuseppe Carriero, uscito dal terreno di gioco dello Stadio degli Ulivi di Andria per una distorsione alla caviglia sinistra anch’egli ha praticato esami strumentali che hanno confermato la benignità del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non c’è tempo per rifiatare in casa. Dopo il pareggio deludente contro la Fidelis Andria, la truppa di Pieroè tornata in campo per la sfida di mercoledì sera contro il. Mamadou Yaye Kanoute è tornato ad allenarsi in gruppo. Gennaro Scognamiglio prosegue con un lavoro differenziato e cure fisioterapiche. Sonny D’Angelo, successivamente al trauma distorsivo avuto nel corso dell’allenamento di rifinitura ha praticato esami strumentali. Da questi ultimi si è evidenziata distorsione complessa della tibia tarsica destra. Osserverà riposo e cure mediche. Giuseppe Carriero, uscito dal terreno di gioco dello Stadio degli Ulivi di Andria per una distorsione alla caviglia sinistra anch’egli ha praticato esami strumentali che hanno confermato la benignità del ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, Braglia mette nel mirino il Catania: un recupero in attacco ** - ottopagine : Avellino, Braglia recupera un attaccante. Ecco le condizioni degli infortunati #Avellino - BlunoteWeb : (Video) #Avellino: #Braglia, ‘Gara di sofferenza, ma abbiamo lottato’ - Mediagol : Fidelis Andria-Avellino, Braglia: “E’ un momento in cui non si vede la luce” - TSTARANTO : VIDEO Serie C/C: Avellino, Braglia 'In altri tempi questa partita l'avremmo persa' -