Autostrade per l’Italia | l’impressionante video del viadotto Le Pastena demolito

video A FINE ARTICOLO. Proseguono le demolizioni dei viadotti sull'autostrada A24, lungo la tratta Roma-L'Aquila. All'alba le microcariche esplosive hanno fatto brillare la carreggiata est, in direzione Teramo, del viadotto Le Pastena, sul fianco scosceso di un pendio, ad oltre 1000 metri di quota, di fronte a Villagrande di Tornimparte. Il transito dei veicoli è stato, come di consueto, interrotto nelle due carreggiate dell'autostrada A24, per consentire l'abbattimento, e riattivato già alle 8.30 di questa mattina, prima di quanto previsto, dopo solo due ore e mezza di chiusura, sulla carreggiata opposta a quella demolita. La ricostruzione sarà in grado di garantire al viadotto una maggiore resistenza e durata, proteggendolo dall'aggressione degli agenti atmosferici, particolarmente estremi in questa area, e ...

