Attivato il Fondo investimenti innovativi in Agricoltura (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021) il decreto 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che rende attuativo il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese ... Leggi su pmi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021) il decreto 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che rende attuativo ilper glidelle imprese ...

Advertising

Giornalepmi : Attivato il Fondo per investimenti imprese agricole - CarpeDiemSilvio : @LorenzoCorti1 ll solo fatto che non abbia attivato i commenti del suo commento la dice lunga. Peró, in fondo, é su… - infoiteconomia : Attivato il fondo per le imprese agricole: i contributi a fondo perduto per le Pmi - Srmedia_info : Mise: attivato il Fondo per investimenti imprese agricole - infoiteconomia : Investimenti innovativi per le imprese agricole, attivato il fondo da 5 milioni -