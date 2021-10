ATTENZIONE ALLA FALSA EMAIL ENELENERGIA : EMISSIONE BOLLETTAWEB DI ENERGIA ELETTRICA (Di lunedì 18 ottobre 2021) ENELENERGIA – EMISSIONE BOLLETTAWEB DI ENERGIA ELETTRICA DI 2021-18-10 Ci sono arrivate numerose segnalazioni di una FINTA EMAIL ENEL che si presenta davvero in modo impeccabile ma nasconde un vero pericolo. Quello che corrisponde rispetto ad una normale EMAIL di ENELENERGIA : Testo in italiano corretto Link reali nel contenuto del messaggio di una vera bolletta enel EMAIL del mittente identica a quella di servizio noreply.ENELENERGIA@enel.com Cosa non corrisponde : allegato in formato .xls che non è una tipologia di file che ENEL utilizza per le sue comunicazioni EMAIL arrivano a tutti anche a chi non è cliente ENEL RIPETIAMO : IL PROBLEMA ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 18 ottobre 2021)DIDI 2021-18-10 Ci sono arrivate numerose segnalazioni di una FINTAENEL che si presenta davvero in modo impeccabile ma nasconde un vero pericolo. Quello che corrisponde rispetto ad una normaledi: Testo in italiano corretto Link reali nel contenuto del messaggio di una vera bolletta eneldel mittente identica a quella di servizio noreply.@enel.com Cosa non corrisponde : allegato in formato .xls che non è una tipologia di file che ENEL utilizza per le sue comunicazioniarrivano a tutti anche a chi non è cliente ENEL RIPETIAMO : IL PROBLEMA ...

