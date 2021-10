Atletico Madrid-Liverpool (Champions League, martedì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Gimenez e Llorente in gruppo (Di lunedì 18 ottobre 2021) I primi due gruppi di Champions League prevedono un livello di competitività altissimo: nel girone A ci sono City, PSG, Lipsia e Bruges ma il girone B si difende benissimo con Atletico, Liverpool, Porto e Milan. Nel gruppo B, comunque, un padrone sembra esserci: il Liverpool sembra avere qualcosa in più di tutte le altre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 ottobre 2021) I primi due gruppi diprevedono un livello di competitività altissimo: nel girone A ci sono City, PSG, Lipsia e Bruges ma il girone B si difende benissimo con, Porto e Milan. NelB, comunque, un padrone sembra esserci: ilsembra avere qualcosa in più di tutte le altre InfoBetting: Scommesse Sportive e

