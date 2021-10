Atalanta, col Gasp non esistono complicazioni: il 4-1 di Empoli galvanizza per la Champions (Di lunedì 18 ottobre 2021) La vogliamo capire una volta per tutte che con Gasp alla guida l’Atalanta è in grado puntualmente di raggirare qualsiasi ostacolo? Il 4-1 infilato all’Empoli rappresenta l’ennesimo successo che sopperisce alla grande l’assenza di ben quattro titolarissimi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 18 ottobre 2021) La vogliamo capire una volta per tutte che conalla guida l’è in grado puntualmente di raggirare qualsiasi ostacolo? Il 4-1 infilato all’rappresenta l’ennesimo successo che sopperisce alla grande l’assenza di ben quattro titolarissimi.

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #EmpoliAtalanta #SerieA ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta: infortunio muscolare per Toloi salta la sfida col Manchester United - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta: infortunio muscolare per Toloi salta la sfida col Manchester United - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta: infortunio muscolare per Toloi salta la sfida col Manchester United - napolimagazine : CHAMPIONS - Atalanta: infortunio muscolare per Toloi salta la sfida col Manchester United -