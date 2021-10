Atalanta | allarme infortuni | un altro titolare salterà la trasferta di Manchester!

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una vera e propria maledizione per la Dea che, dopo glidi Djimsiti e Gosens (tra tutti), dovrà fare a meno di Rafael Toloi. Il capitano dell’, stando ad Ansa, non partirà per laeuropea, in UK, a causa di uno all’adduttore destro. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

interista70 : @FcInterNewsit Allarme ,l’allenatore non mi da’ garanzie,dovevamo cercare il secondo gol ,chiudere le partite,non è… - APALETTI : @FcInterNewsit L’allarme era già scattato con Fiorentina, Atalanta e Sassuolo… -

...campanello d'. L'Inter ha saputo ribaltare molte partite da situazione di svantaggio, mentre non è stata capace di capitalizzare quei match dove si è portata in vantaggio (Sampdoria,, ...... mentre per la Roma la battuta d'arresto lancia comunque qualche campanello d'; per i ...e Juventus. (agg. di Claudio Franceschini) Risultati Serie A, classifica/ Gran colpo del Milan a ...La sconfitta di ieri subita all'Olimpico ha evidenziato un dato negativo della squadra di Inzaghi. Si dovrà migliorare in breve tempo ...Il 17 ottobre è il compleanno dell’Atalanta. 1907-2021: sono 114 anni di storia straordinaria, tutta. Le vette come i punti più bassi: mai, Bergamo ha rinnegato il legame viscerale, quasi di sangue, c ...