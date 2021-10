Atalanta | a Empoli un 114º compleanno festeggiato alla grande

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La pausa per gli impegni della nazionale rinfranca l’che, reduce dsconfitta casalinga con il Milan, espugna il Castellani dicon un eloquente 4 a 1. Il punteggio punisce forse troppo severamente i toscani che si sono dimostrati una buona squadra e si toglieranno certamente diverse soddisfazioni nel prosieguo del torneo. Sarà forse un caso (ovviamente no), ma è bastato ritrovare Muriel e soprattutto Ilicic per far sì che i nerazzurri tornassero a segnare reti a grappoli come accaduto negli ultimi due tornei. In particolare, splendida la prova del fantasista sloveno che dopo le tre reti segnate in nazionale ne mette a segno altre due in campionato, sciupando la terza per un rigore malamente cacciato sopra la traversa. Indipendentemente dalle prove dei singoli, comunque da elogiare, la squadra ha messo in mostra un ...