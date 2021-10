Astensionismo: ha votato il 43,94%, meno di 1 elettore su 2 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calo di circa 9 punti percentuali rispetto al primo turno. Contro corrente Benevento che sfiora il 60% di votanti. Ancora una volta il maggior partito che esce dalle urne è l'Astensionismo. Lo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calo di circa 9 punti percentuali rispetto al primo turno. Contro corrente Benevento che sfiora il 60% di votanti. Ancora una volta il maggior partito che esce dalle urne è l'. Lo ...

marialetiziama9 : Non si può dire dei sinistri con quella farsa organizzata sabato scorso??Comunque il nuovo sindaco tenga conto che a… - Gab_Si_ : @meb Lei si sbaglia ha vinto l'astensionismo. Vediamo come ve la caverete con il 75% (settantacinquepercento!) de… - gahanist1 : Ho capito che l’astensionismo è drammatico ma è così da tempo: oggi, chi ha votato, ha votato a sinistra - emanuelino10 : RT @zillok68: Sono moderatamente contento per la vittoria di Gualtieri che io ho votato. C’è un’aria pesante in giro che non mi fa gioire.… - Stefano61965 : @fattoquotidiano Clamoroso. Letta, sei proprio al pari di Salvini, Meloni, Renzi etc etc. Hanno votato 4 gatti e lo… -