Associazione disabili | nelle scuole casertane | in cento senza aiuti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “L’unico istituto scolastico di Sant’Arpino, comune della provincia di Caserta, che ospita bambini dall’infanzia alla medie, é privo di assistenti specialistici per gli oltre 100 alunni“. A denunciarlo, in una nota, è “La Battaglia di Andrea“,che si batte per i diritti dei “diversamente abili” che aggiunge: “tutte inascoltate purtroppo le richieste della dirigente scolastica, la dottoressa Debora Belardo“. Secondo quanto riferisce la preside, dall’ambito C6 non arrivano risposte e il collasso è imminente. L’istituto, infatti, è frequentato da bambini e ragazzi che hanno bisogno di assistenti per i loro bisogni primari e non c’é nessuno. Ovviamente l’impegno del personale in servizio nella scuola è massimo ma non é abbastanza e l’aiuto delle istituzioni è fondamentale. “Questa vicenda ha ...