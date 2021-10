Assalto alla Cgil, ci sono altri due arresti: pure il leader di Forza Nuova a Palermo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Continuano gl arresti per l’Assalto alla sede della Cgil a Roma lo scorso 9 ottobre. Gli ultimi due sono quelli di Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo e di un altro esponente della formazione di destra di Arezzo. sono accusati di resistenza pluriaggravata e devastazione aggravata. Da quanto trapela, gli inquirenti hanno individuato i due in alcuni filmati registrati dalle telecamere mentre facevano irruzione nella sede storica del sindacato di Corso Italia. Ursino è difeso dall’avvocato Enrico Sanseverino. Secondo gli inquirenti, dunque, c’erano anche i due arrestati di oggi alla testa di quel manipolo di 50 persone che, guidando un ampio e agguerrito corteo di circa 1500 facinorosi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Continuano glper l’sede dellaa Roma lo scorso 9 ottobre. Gli ultimi duequelli di Massimiliano Ursino,die di un altro esponente della formazione di destra di Arezzo.accusati di resistenza pluriaggravata e devastazione aggravata. Da quanto trapela, gli inquirenti hanno individuato i due in alcuni filmati registrati dalle telecamere mentre facevano irruzione nella sede storica del sindacato di Corso Italia. Ursino è difeso dall’avvocato Enrico Sanseverino. Secondo gli inquirenti, dunque, c’erano anche i due arrestati di oggitesta di quel manipolo di 50 persone che, guidando un ampio e agguerrito corteo di circa 1500 facinorosi, ...

