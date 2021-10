Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 17 ottobre 2021

(Di lunedì 18 ottobre 2021)TV: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Cuori ha totalizzato 4331 spettatori (18.60% di share) nel primo episodio e 3954 (20.27%) nel secondo; su Canale5 la puntata della nuova edizione di Scherzi a parte ha avuto 2664 spettatori (share 14.60%). Su Italia1 il film Skyscraper ha ottenuto 1001 spettatori (4.65%); su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS Los Angeles ha totalizzato 1049 spettatori (4.42%), a seguire quello di NCIS New Orleans 922 (4.05%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 2388 spettatori (10.10%) nella puntata vera e propria e 1455 (7.56%) nel ...

Advertising

361_magazine : #Mediaset: buoni dati per #verissimo - occhio_notizie : La nuova fiction Cuori batte l'ultima puntata di Scherzi a Parte questa domenica sera ?? #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica #17ottobre 2021: Che Tempo Che Fa, Cuori, Scherzi a Parte, Atlantide, dati Auditel e share #CTCF - zazoomblog : Ascolti tv ieri domenica 17 ottobre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #domenica #ottobre #auditel - annjosiah : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 ottimi ascolti per lo show-evento “#IlVolo - 10 anni insieme”, leader assoluto della prima serata con 3.526… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

DayTime Pomeriggio, idel 17 ottobre 2021 RAI 1 Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di Auditel. Da noi a ruota libera : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share. CANALE 5 ...Tv domenica 17 ottobre 2021:didi ieri in prima serata Ieri sera, domenica 17 ottobre 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i ...“Leggere produce indipendenza”, c’è scritto sulla trave di uno dei padiglioni del Salone del Libro di Torino, affollato quasi come nei tempi migliori da una moltitudine ...Ascolti Tv domenica 17 ottobre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascol ...