Arriva in Gran Bretagna il burattino della bambina siriana per l'ultima tappa del suo viaggio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il simbolo dei rifugiati siriani ha fatto il giro del Mondo. Il gigantesco burattino, raffigurante una bambina siriana, raggiungerà il Regno Unito, dopo aver camminato per migliaia di chilometri ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il simbolo dei rifugiati siriani ha fatto il giro del Mondo. Il gigantesco, raffigurante una, raggiungerà il Regno Unito, dopo aver camminato per migliaia di chilometri ...

Advertising

francini_viola : La storia completa di @walkwithamal su @MediasetTgcom24 - lulopdotcom : #automotive #pirelli NEL GRAN PREMIO DI SPAGNA ARRIVA IL SETTANTACINQUESIMO TITOLO MONDIALE DI PIRELLI NEL MOTOCROS… - M4r14P40l4 : RT @ultimenews24: Sole fino a mercoledì 20 ottobre, poi arriva la pioggia che da giovedì 19 ottobre arriva a Nord. In queste ore un campo d… - ultimenews24 : Sole fino a mercoledì 20 ottobre, poi arriva la pioggia che da giovedì 19 ottobre arriva a Nord. In queste ore un c… - Aldous_Huxley_I : #portualidiTrieste forse non vi arriva per la distanza, ma sappiate che siete un mito e si fa un gran parlare di vo… -