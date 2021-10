Arriva il verdetto sull'arbitro Orsato dopo Juve-Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Secondo l'AIA la decisione di Daniele Orsato di concedere il rigore senza aspettare l'evolversi dell'azione è considerato un errore non errore e dunque non sarà fermato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Secondo l'AIA la decisione di Danieledi concedere il rigore senza aspettare l'evolversi dell'azione è considerato un errore non errore e dunque non sarà fermato

Ultime Notizie dalla rete : Arriva verdetto Arriva il verdetto sull'arbitro Orsato dopo Juve - Roma La direzione di gara di Daniele Orsato in Juventus - Roma è ancora sotto la lente di ingrandimento dato che il direttore di gara di Schio ha preferito assegnare il rigore e non il vantaggio, con tanto ...

Ballottaggio sindaco di Roma, exit poll e proiezioni: Gualteri nettamente avanti su Michetti ... condizionata in parte dall'epidemia di Covid, le elezioni comunali di Roma arrivano al verdetto ... EXIT POLL Prima proiezione Opinio su Roma: Gualtieri al 59.1, Michetti al 40.9 Arriva la prima ...

La Castellanzese cambia allenatore: via Ardito, arriva Cotta I neroverdi hanno deciso di dare una svolta dopo un inizio difficile di campionato. Affetti: "Il cambio arriva per dare una svolta alla squadra e a questo momento" ...

