Arriva il nuovo Opel Combo-e Life, 100% elettrico (Di lunedì 18 ottobre 2021) Arriva il nuovo Opel Combo-e Life per una guida elettrica quotidiana. Estremamente versatile e pratico, viene offerto con una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile in versione standard, lunga 4,4 metri, o in versione XL, da 4,75 m, entrambe con 5 o 7 posti. In base al profilo di guida e alle condizioni prevalenti, il nuovo veicolo Opel può percorrere fino a 280 chilometri con una carica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh (WLTP)1. Può “riempire” la batteria all’80 per cento della carica in circa 30 minuti presso le stazioni di ricarica pubblica in Corrente Continua. Grazie a una potenza di 100 kW (136 CV) e a una coppia di 260 Nm generate dal sistema di propulsione elettrico, è perfetto per l’uso su strada. In funzione del mercato e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021)il-eper una guida elettrica quotidiana. Estremamente versatile e pratico, viene offerto con una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile in versione standard, lunga 4,4 metri, o in versione XL, da 4,75 m, entrambe con 5 o 7 posti. In base al profilo di guida e alle condizioni prevalenti, ilveicolopuò percorrere fino a 280 chilometri con una carica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh (WLTP)1. Può “riempire” la batteria all’80 per cento della carica in circa 30 minuti presso le stazioni di ricarica pubblica in Corrente Continua. Grazie a una potenza di 100 kW (136 CV) e a una coppia di 260 Nm generate dal sistema di propulsione, è perfetto per l’uso su strada. In funzione del mercato e ...

