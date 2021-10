Argentina, nasce il ‘Maradollaro’: criptovaluta in ricordo di Diego Maradona (Di lunedì 18 ottobre 2021) Diego Armando Maradona ha segnato molteplici generazioni con le sue giocate straordinarie, calcisticamente divine, mettendo a segno imprese e reti straordinarie. L’icona del Napoli e dell’Albiceleste ha lasciato un vuoto immenso tra gli appassionati, dopo la sua morte improvvisa, sebbene il ricordo delle sue gesta sia ancora vivo tra i tifosi. Proprio per non dimenticare Maradona, in Argentina è nato il ‘Maradollaro’, nuova criptovaluta che porta il nome del ‘Pibe de Oro’. Probabilmente una trovata commerciale, più che una menzione d’onore al fenomenale ‘diez’ argentino, sebbene certamente una scelta curiosa degli ideatori. I responsabili della creazione della criptovaluta in questione hanno offerto 10.000 ‘maradollari’ in premio ad alcuni fortunati ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021)Armandoha segnato molteplici generazioni con le sue giocate straordinarie, calcisticamente divine, mettendo a segno imprese e reti straordinarie. L’icona del Napoli e dell’Albiceleste ha lasciato un vuoto immenso tra gli appassionati, dopo la sua morte improvvisa, sebbene ildelle sue gesta sia ancora vivo tra i tifosi. Proprio per non dimenticare, inè nato il, nuovache porta il nome del ‘Pibe de Oro’. Probabilmente una trovata commerciale, più che una menzione d’onore al fenomenale ‘diez’ argentino, sebbene certamente una scelta curiosa degli ideatori. I responsabili della creazione dellain questione hanno offerto 10.000 ‘maradollari’ in premio ad alcuni fortunati ...

