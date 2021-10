Arcuri indagato: l’ex commissario per l’emergenza Covid è indagato per abuso d’ufficio e peculato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, è indagato dalla Procura di Roma per il caso sulla fornitura di mascherine provenienti dalla Cina. Per lui le accuse sarebbero di peculato e abuso d’ufficio. Arcuri è indagato anche per corruzione, ma per questa accusa la Procura ha chiesto l’archiviazione. Domenico Arcuri è indagato l’ex commissario per l’emergenza Covid è stato ascoltato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma, in merito all’inchiesta sulle mascherine. A rivelarlo sarebbe l’ufficio stampa ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Domenico, exstraordinario per, èdalla Procura di Roma per il caso sulla fornitura di mascherine provenienti dalla Cina. Per lui le accuse sarebbero dianche per corruzione, ma per questa accusa la Procura ha chiesto l’archiviazione. Domenicoperè stato ascoltato dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma, in merito all’inchiesta sulle mascherine. A rivelarlo sarebbe l’ufficio stampa ...

