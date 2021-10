Arabia Saudita, chi sono i tre ballerini italiani morti nel deserto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto sono i tre ballerini italiani morti in un incidente nel deserto in Arabia Saudita, dove si trovavano per esibirsi. I tre ballerini erano in Arabia Saudita per esibirsi e nel loro giorno libero hanno deciso di fare una gita nel deserto. La loro avventura nel deserto si è trasformata in tragedia. Le auto su cui viaggiavano sono precipitate all’improvviso in una scarpata. sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Oltre ai nostri tre connazionali, nell’incidente hanno perso la vita altre due persone del posto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Espostoi trein un incidente nelin, dove si trovavano per esibirsi. I treerano inper esibirsi e nel loro giorno libero hanno deciso di fare una gita nel. La loro avventura nelsi è trasformata in tragedia. Le auto su cui viaggiavanoprecipitate all’improvviso in una scarpata.ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Oltre ai nostri tre connazionali, nell’incidente hanno perso la vita altre due persone del posto. Nell’incidenterimasti coinvolti altri tre ...

Advertising

Corriere : Incidente in Arabia Saudita: morti 4 ballerini italiani, uno è il 33enne pugliese Antonio Caggianelli - MediasetTgcom24 : Incidente nel deserto: tre italiani muoiono in Arabia Saudita, tra loro il ballerino Antonio Caggianelli… - repubblica : Incidente nel deserto in Arabia Saudita, muoiono tre ballerini italiani - costa_costa1967 : @Giannaway @Cartabellotta Ha ragione. Quando è sua è sua. Non siamo ai livelli della Corea del Nord o dell'Arabia S… - AgrigentoTv : Incidente in Arabia Saudita: tra i morti ballerino agrigentino -