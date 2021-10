Apple | oggi il debutto del nuovo MacBook Pro

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 ottobre 2021)svelailPro completamente reinventato con M1 Pro e M1 Max, i primi chip professionali sviluppati per Mac. Disponibile nei modelli da 14? e 16?,Pro offre le migliori prestazioni per elaborazione, grafica e machine learning sia quando è collegato all’alimentazione, sia quando non lo è. IlPro ha un display Liquid Retina XDR, una vasta gamma di porte per una connettività evoluta e una videocamera FaceTime HD da 1080p.Pro è progettato per chi si occupa a livello professionale di sviluppo, fotografia, cinema, arte 3D, scienza e musica. I modelli diPro da 14? e 16? possono essere ordinati dae saranno disponibili a partire da martedì 26 ...