Antonio Natale trovato morto: il 22enne era scomparso da due settimane (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tragico epilogo per Antonio Natale , 22 anni, scomparso due settimane fa dal Parco Verde di Caivano (Napoli). E' infatti suo il cadavere trovato in una zona periferica di Caivano dai carabinieri: a ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tragico epilogo per, 22 anni,duefa dal Parco Verde di Caivano (Napoli). E' infatti suo il cadaverein una zona periferica di Caivano dai carabinieri: a ...

Udinese_1896 : Auguri al nostro Totò ?? Happy birthday to our very own Antonio Di Natale ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin… - occhio_notizie : È di Antonio Natale il cadavere trovato oggi dai carabinieri in una zona periferica di Caivano. A comunicarlo è la… - nvisiblesuicide : Finale già scritto... #chilhavisto #chilhavisters - cronachecampane : Il giovane #AntonioNatale era scomparso da #Caivano dal 4 ottobre. La mamma aveva presentato una denuncia e si era… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Caivano, trovato un cadavere: potrebbe essere di Antonio Natale, il giovane del Parco Verde scomparso -