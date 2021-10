Anna Tatangelo | la confessione della sorella | “L’ho vista piangere per lui”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladiha rilasciato alcune dichiarazioni confessando di aver visto la cantante davvero disperata e in lacrime. Ecco tutti i dettagli.ha sempre attirato l’attenzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

IlContiAndrea : Trovo gradevole #SceneDaUnMatrimonio. Il racconto, la semplicità, il ritratto di una famiglia normale e di un pezzo… - MediasetPlay : Michael Jackson che duetta con Anna Tatangelo? Tutto è possibile a #StarintheStar! Quale sarà la Star che si nascon… - BITCHYFit : Gigi D'Alessio, parla la sorella di Anna Tatangelo e svela il vero motivo della rottura: 'Lei era disperata' *… - andreastoolbox : La sorella di Anna Tatangelo: Disperata quando è finita con D'Alessio, poi lui ha avuto un'altra… - RADIOEFFEITALIA : Anna Tatangelo - Appartamento -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Aveva ballato in un tour di Sal Da Vinci e per un videoclip di. Giarri era apparso anche sul set di format quali Uno Mattina e Grande Fratello . Su Instagram , pochi giorni prima di ...Sabato pomeriggio,si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin . La cantante di Sora ha parlato senza filtri della sua storia d'amore con il rapper Livio Cori . Dopo gli scatti rubati al mare questa ...La sorella di Anna Tatangelo ha rilasciato alcune dichiarazioni confessando di aver visto la cantante davvero disperata e in lacrime. Ecco tutti i dettagli.A parlare per la prima volta della fine dell’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è Silvia, sorella della cantante ...