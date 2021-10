Angelo Licheri | è morto il volonttario che tentò di salvare Alfredino Rampi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma.era un volontario e si recò a Vermicino dopo avere appreso della tragedia. Si fece calare a testa in giù la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981:era precipitato la sera del 10 giugno.parlò anche col bambino e restò nel pozzo 45 minuti.

