Andrea Scanzi | passione-Pd Occhio a questa foto | un dettaglio clamoroso | Travaglio e grillini che dicono?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il matrimonio tra Pd e M5s è ufficiale e non è stato consacrato solo dalla candidatura di Gaetano Manfredi a Napoli. Ad annunciare uncambio di passo ci pensa. Sì, lo stesso giornalista che con i dem non ci è mai andato per il sottile. La firma del Fatto Quotidiano ha pubblicato sui social unagrafia in compagnia di Alessandro Zan, parlamentare del Pd.infatti era ad Arezzo per presentare "Senza paura. La nostra battaglia contro l'odio", il libro di Zan. "Una bella serata. Un bel libro. Nobili persone e giuste battaglie. Approvare il ddl Zan è un dovere. Grazie di essere venuto ad Arezzo", è stato il commento nel suo post di Instagram. Pensare che solo qualche mese fasui dem se ne usciva così: "Nonostante tutta ...