Andrea Casalino smonta la coppia Nicola – Miriana: lei rivela un retroscena (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nicola-Miriana: Andrea Casalino smonta la coppia Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto nascere una coppia, ovvero quella formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan. C’è chi, però, come Andrea Casalino (ora tra gli eliminati) a non essere per nulla convinto di questa vicinanza tra i due ex coinquilini. Tra le altre cose il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 ottobre 2021)laNella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto nascere una, ovvero quella formata daPisu eTrevisan. C’è chi, però, come(ora tra gli eliminati) a non essere per nulla convinto di questa vicinanza tra i due ex coinquilini. Tra le altre cose il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Andrea Casalino, Andrea Zenga, Akash Kumar, Giacomo Urtis e Marina Evangelist… - Novella_2000 : Andrea Casalino smonta la love story tra Nicola e Miriana, lei racconta alcune segreti h0t sul suo conto #gfvip - La_Veronik93 : RT @AntoMaugeri96: IN UN MONDO DI ANDREA CASALINO SIATE NICOLA PISU #gfvip - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip 6, dubbi di Casalino sull'attrazione di Miriana per Nicola. Lei replica: 'Stai rosicando' | Vid… - lorisz841 : RT @AntoMaugeri96: IN UN MONDO DI ANDREA CASALINO SIATE NICOLA PISU #gfvip -