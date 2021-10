Anche oggi Icardi assente all’allenamento del Psg

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara mostra orgogliosa la propria mano senza fede, Mauroinvece sembra meno sereno e equilibrato. L’Equipe dà notizia che, dopo aver saltato l’allenamento di domenica, l’argentino nemmenosi è presentato al campo. Eppure domani il Psg sarà impegnato in Champions contro il Lipsia. Mauro, evidentemente, sta ancora cercando di riportare in porto la propria relazione dopo la denuncia di Wanda Nara, ovviamente attraverso i social. Lo ha accusato, sia pure senza fare il suo nome, di aver rovinato la famiglia per una signora dai facili costumi. E tutto quel che ne è conseguito, con il nome di China Suarez che peraltro ha smentito. L’Equipe ha scritto che ieri nello spogliatoio del Psg non si parlava d’altro. L'articolo ilNapolista.