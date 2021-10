Amministrative | proiezioni Opinio | a Roma e Torino avanti il centrosinistra | a Trieste in vantaggio Dipiazza centrodestra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Chiusi i seggi elettorali in 65 Comuni italiani, dove circa 5 milioni di cittadini sono stati chiamati a votare per i ballottaggi delle elezioni. Inizia, quindi, lo spoglio delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative proiezioni

...5 milioni di cittadini sono stati chiamati a votare per i ballottaggi delle elezioni... centrosinistra unito vince quasi ovunque 'Grande soddisfazione, i risultati delle...Una vera e propria batosta per il centrodestra quella che si profila da exit poll, instant poll e primesui ballottaggi delle elezioni2021. Roberto Gualtieri sicuro a Roma, Lorusso a Torino, sostanziale pareggio a Trieste tra Di Piazza e Russo. Sono i primi instant poll ...Gualtieri a Roma, Lorusso a Torino, sostanziale pareggio a Trieste tra Di Piazza e Russo a Trieste. Sono i primi instant poll diffusi, a pochissimi minuti dalla chiusura delle urne dei ballottaggi per ...imensione testo Invia ad un amico Amministrative 2021. Roma, seconda proiezione: aumenta il vantaggio di Gualtieri Condividi 18 ottobre 2021 La seconda proiezione sul ballottaggio di Roma dà Gualtieri ...