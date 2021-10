Amministrative, affluenza in calo rispetto al primo turno: si vota fino alle ore 15 (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – In base ai dati diffusi dal Viminale e relativi ai 63 comuni delle Regioni a statuto ordinario chiamati ad eleggere il sindaco, l’affluenza si attesta al 33,33%, in netto calo rispetto al 39,86% del primo turno. I seggi si sono chiusi alle 23 e hanno riaperto alle ore 7 questa mattina. Si avrà tempo per votare fino alle ore 15. In questa tornata elettorale sono coinvolti circa 5 milioni di elettori. A Roma alle 23 ha votato il 30,87% contro il 36,82% del primo turno. A Torino l’affluenza per il ballottaggio è stata leggermente superiore al 32,61% ma anche qui il dato precedente era del 36,50%. A Trieste ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – In base ai dati diffusi dal Viminale e relativi ai 63 comuni delle Regioni a statuto ordinario chiamati ad eleggere il sindaco, l’si attesta al 33,33%, in nettoal 39,86% del. I seggi si sono chiusi23 e hanno riapertoore 7 questa mattina. Si avrà tempo perreore 15. In questa tornata elettorale sono coinvolti circa 5 milioni di elettori. A Roma23 hato il 30,87% contro il 36,82% del. A Torino l’per il ballottaggio è stata leggermente superiore al 32,61% ma anche qui il dato precedente era del 36,50%. A Trieste ...

