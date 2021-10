Amministrative 2021, vittorioso il centro sinistra, la gioia e il monito di Sala: “Gran successo ma serve cautela” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con l’elezione di Gualtieri a Roma e Lorusso a Torino il centro sinistra si conferma il vincitore delle ultime Amministrative. E intanto Sala festeggia ma mette in guardia: “serve molta cautela” Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 i cittadini di 65 comuni italiani, fra i quali dieci capoluoghi, sono tornati alle urne per votare per i ballottaggi dell’elezione dei primi cittadini. Dai risultati globali fino ad ora analizzati esce indubbiamente vincitore il centro sinistra, che dopo Milano, Napoli e Bologna – tutte conquistate al primo turno con la riconferma, rispettivamente, di Beppe Sala, Gaetano Manfredi e Matteo Lepore – si porta a casa anche Roma e Torino. Nel complesso centro ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con l’elezione di Gualtieri a Roma e Lorusso a Torino ilsi conferma il vincitore delle ultime. E intantofesteggia ma mette in guardia: “molta” Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 i cittadini di 65 comuni italiani, fra i quali dieci capoluoghi, sono tornati alle urne per votare per i ballottaggi dell’elezione dei primi cittadini. Dai risultati globali fino ad ora analizzati esce indubbiamente vincitore il, che dopo Milano, Napoli e Bologna – tutte conquistate al primo turno con la riconferma, rispettivamente, di Beppe, Gaetano Manfredi e Matteo Lepore – si porta a casa anche Roma e Torino. Nel complesso...

