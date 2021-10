Amministrative 2021, ecco il riepilogo dei risultati dei ballottaggi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrosinistra vince in quasi tutti i capoluoghi. Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo trionfano a Roma e Torino. Il centrodestra mantiene Trieste, dove il sindaco uscente Roberto Dipiazza è stato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il centrosinistra vince in quasi tutti i capoluoghi. Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo trionfano a Roma e Torino. Il centrodestra mantiene Trieste, dove il sindaco uscente Roberto Dipiazza è stato ...

Advertising

repubblica : Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,… - twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fanpage : #Ballottaggi2021, Quasi sei cittadini su dieci non sono andati a votare al secondo turno delle elezioni amministrat… - SkyTG24 : 'Il Centrodestra ha più sindaci di prima': così il segretario della Lega Matteo #Salvini ha commentato a caldo i ri… - antondepierro : RT @antondepierro: Ho già criticato la ministra #Lamorgese sulla cautela con cui ha trattato i violenti di #Roma,ma non accetto lezioni da… -