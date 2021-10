Amici ha censurato Totò? La smentita

Leggi su solodonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La produzione diè dovuta intervenire in seguito ad una dura polemica che si è scatenata sui social dopo che, in una sfida di ballo, è stata usata la canzone “Malafemmena”, di. Secondo alcuni, il termine sarebbe stato. La produzione diha dovuto smentire alcune voci molto pesanti che sono circolate in queste ore sui social. Tutto è partito da una sfida di ballo Articolo completo: dal blog SoloDonna