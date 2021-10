Amici: chi erano i tre ballerini morti in Arabia Saudita. Il cordoglio dei colleghi del talent di Maria De Filippi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Shock nel mondo dello spettacolo ed in particolare della danza per la tragica morte nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, sabato 16 ottobre, in un incidente stradale a Riyad, dei tre ballerini italiani Nicolas Esposto, Giampiero Giarri ed Antonio Caggianelli. Stavano facendo un escursione in una zona desertica di montagna, quando le auto su cui viaggiavano in una zona montuosa del deserto, sono precipitate in una scarpata. I giovani scomparsi, che avrebbero dovuto partecipare all’inaugurazione di un teatro nella capitale Saudita, aveva partecipato a famosi programmi televisivi italiani e spettacoli teatrali. Uno di loro anche ad “Amici” di Maria De Filippi e comunque tutti erano conosciuti dallo staff del programma. Alcuni personaggi legati al talent hanno espresso il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Shock nel mondo dello spettacolo ed in particolare della danza per la tragica morte nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, sabato 16 ottobre, in un incidente stradale a Riyad, dei treitaliani Nicolas Esposto, Giampiero Giarri ed Antonio Caggianelli. Stavano facendo un escursione in una zona desertica di montagna, quando le auto su cui viaggiavano in una zona montuosa del deserto, sono precipitate in una scarpata. I giovani scomparsi, che avrebbero dovuto partecipare all’inaugurazione di un teatro nella capitale, aveva partecipato a famosi programmi televisivi italiani e spettacoli teatrali. Uno di loro anche ad “” diDee comunque tutticonosciuti dallo staff del programma. Alcuni personaggi legati alhanno espresso il ...

