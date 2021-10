Amici 21, la produzione replica alle polemiche su Malafemmena: “Solo i malpensanti possono credere che…” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto è partito da una sfida di ballo ad Amici 21, durante il quale la coreografia è stata eseguita sulle note di Malafemmena, il brano di Totò. La cosa che però non è passata inosservata è stato che per due volte il titolo della canzone, durante l’esibizione, è stato censurato. Molte le polemiche che si sono susseguite dopo la puntata di Amici e molti si sono lamentati sui social. A distanza di un pò di tempo placare gli animi e a spiegare il tutto è stata la produzione del talent condotto da Maria De Filippi e lo ha fatto tramite un lungo post su Instagram: In questi giorni circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che ad Amici si sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò, Malafemmena. E ancora: Nella circostanza a cui si ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto è partito da una sfida di ballo ad21, durante il quale la coreografia è stata eseguita sulle note di, il brano di Totò. La cosa che però non è passata inosservata è stato che per due volte il titolo della canzone, durante l’esibizione, è stato censurato. Molte leche si sono susseguite dopo la puntata die molti si sono lamentati sui social. A distanza di un pò di tempo placare gli animi e a spiegare il tutto è stata ladel talent condotto da Maria De Filippi e lo ha fatto tramite un lungo post su Instagram: In questi giorni circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che adsi sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò,. E ancora: Nella circostanza a cui si ...

