Amici 21 censura 'Malafemmina' di Totò? La redazione dello show: "polemica fatta da malpensanti" (Di lunedì 18 ottobre 2021) II talent di Maria de Filippi è stato accusato di aver censurato il brano 'Malafemmina' di Totò: la seccata risposta della redazione di Amici 21. La redazione di Amici 21 ha risposto a chi ha accusato di aver censurato 'Malafemmina di Totò. Nei giorni scorsi Gianni Valentino che cura il progetto 'Totò Poetry Culture', aveva accusato il programma di Maria De Filippi di aver tagliato durante l'esibizione di una ballerina la parte della canzone che dà il titolo al celebre brano scritto da Totò nel 1951. In una delle ultime puntate di Amici 21, Francesca Tocca, ballerina professionista del programma, si è esibita sulle note di Malafemmina, nella versione di Roberto Murolo. Subito dopo è nata una strana ...

