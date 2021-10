Amici 2021, la produzione risponde su Twitter all’accusa di censura (Di lunedì 18 ottobre 2021) La scuola di Amici di Maria De Filippi è finita al centro di alcune polemiche nei giorni scorsi per un episodio sollevato da alcuni portali. A causa delle numerose critiche ricevute la produzione ha voluto rilasciare delle dichiarazioni, spiegando cosa è successo davvero e spegnere sul nascere illazioni e giudizi inopportuni. Amici, cosa è successo Dopo l’ultima puntata dello speciale di Amici, andata in onda eccezionalmente lunedì scorso, si è scatenata una polemica riguardante una canzone in particolare, Malafemmena – il capolavoro scritto da Totò nel 1951 – utilizzata come base di una in una coreografia eseguita nel corso di una sfida che ha visto come protagonista Mattia, ballerino della scuderia di Raimondo Todaro. A sollevare il polverone è stato Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture, ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) La scuola didi Maria De Filippi è finita al centro di alcune polemiche nei giorni scorsi per un episodio sollevato da alcuni portali. A causa delle numerose critiche ricevute laha voluto rilasciare delle dichiarazioni, spiegando cosa è successo davvero e spegnere sul nascere illazioni e giudizi inopportuni., cosa è successo Dopo l’ultima puntata dello speciale di, andata in onda eccezionalmente lunedì scorso, si è scatenata una polemica riguardante una canzone in particolare, Malafemmena – il capolavoro scritto da Totò nel 1951 – utilizzata come base di una in una coreografia eseguita nel corso di una sfida che ha visto come protagonista Mattia, ballerino della scuderia di Raimondo Todaro. A sollevare il polverone è stato Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture, ...

